Путин «русифицировал» совместные предприятия «Газпрома» и Wintershall Dea и OMV

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea и австрийская OMV потеряли свои права в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Соответствующие указы подписал Владимир Путин, сообщает «Интерфакс» 19 декабря.
Будут созданы ООО, куда перейдут все права, активы и обязанности совместных предприятий «Газпрома» с Wintershall и OMV. До этого добычей на Южно-Русском месторождении занималась компания ОАО «Севернефтегазпром»:
На Ачимовских отложениях добычей занималось АО «Ачимгаз». Активы юрлица по
При этом предполагается, что «СОГАЗ» станет совладельцем доли в «Севернефтегазпроме», а ООО «Газовые технологии» — в капиталах «Ачимгаза» и «Ачим девелопмента».