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    Путин «русифицировал» совместные предприятия «Газпрома» и Wintershall Dea и OMV

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    Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea и австрийская OMV потеряли свои права в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Соответствующие указы подписал Владимир Путин, сообщает «Интерфакс» 19 декабря.

    Будут созданы ООО, куда перейдут все права, активы и обязанности совместных предприятий «Газпрома» с Wintershall и OMV. До этого добычей на Южно-Русском месторождении занималась компания ОАО «Севернефтегазпром»: 40% ее акций принадлежали ПАО «Газпром», 35% — Wintershall, 25% — OMV.

    На Ачимовских отложениях добычей занималось АО «Ачимгаз». Активы юрлица по 50% делили Wintershall и ООО «Газпром добыча Уренгой».

    При этом предполагается, что «СОГАЗ» станет совладельцем доли в «Севернефтегазпроме», а ООО «Газовые технологии» — в капиталах «Ачимгаза» и «Ачим девелопмента».

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