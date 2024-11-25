Погиб пилот разбившегося в Вильнюсе самолёта

Как минимум один человек погиб в результате авиакатастрофы в Вильнюсе — пилот грузового самолёта компании DHL. Ещё два человека госпитализированы — по предварительным данным, это люди, находившиеся в самолёте, сообщает LRT.

Скриншот с LRT







По предварительной информации, самолёт летел из Лейпцига в Вильнюс, на борту были два пилота и два сотрудника компании DHL. Когда пилота извлекли из-под обломков, он был ещё жив и находился в сознании. Однако через несколько минут он скончался от травм.

«Представитель полиции Рамунас Матонис подтвердил LRT, что в самолёте пострадали четыре человека — в самолёте находились два пилота, один из них погиб», — говорится в публикации.

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Причина крушения пока неизвестна. Также нет информации о том, какой груз перевозил борт. Аэропорт Вильнюса не закрыли, но самолёты пока ждут сигнала на вылет.

Напомним, грузовой самолёт DHL потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса в понедельник, 25 ноября, около 3:30 по Гринвичу.