В самолёте в Анталье у некоторых россиян сгорели документы. Пожар попал на видео

Часть россиян, которые находились в загоревшемся самолёте в Анталье, благополучно уехали из аэропорта. Остальные решили дождаться багажа, им выдали питание. У десятерых россиян в самолёте сгорели загранпаспорта. Генконсульство РФ в Анталье урегулировало с турецкой стороной вопрос их пропуска на территорию Турцию и поможет выдать новые документы. Об этом сообщает утром 25 ноября Генконсульство.

Пассажирам, которые должны были вылететь в Россию обратным рейсом, предоставлена гостиница до прибытия резервного борта. Из-за пожара задерживается рейс Анталья — Сочи. По данным онлайн-табло, он должен был прибыть в 00:30, а сейчас ожидается в 11:45.

Пожар на борту самолет авиакомпании «Азимут» начался воскресным вечером. По данным турецких властей, сигнал тревоги был подан в 21:34 мск, тушение началось через две минуты, в 21:36. Пассажиров и экипаж эвакуировали в 21:43. В это время и пока самолёт убирали со взлетной полосы, более 20 самолетов вынужденно сели в запасных аэропортах (Измир, Даламан и других).

Как писала «Фонтанка», 89 пассажиров и 6 членов экипажа были эвакуированы с помощью надувных трапов. Причины возгорания двигателя устанавливаются. По данным портала Airporthaber, самолет садился в условиях неблагоприятных погодных условий. В инциденте разбирается Росавиация и следователи.