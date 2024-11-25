Авиакомпания «Азимут» прокомментировала инцидент с Sukhoi Superjet 100 в Анталье

При посадке самолета Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А45051 Сочи — Анталья, в результате сдвига ветра произошла грубая посадка. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика 24 ноября.

«Пассажиры благополучно доставлены в аэровокзал, авиакомпания готовит резервный борт для выполнения обратного рейса А45052», говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, командир принял решение об эвакуации по надувным трапам. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что у самолета Sukhoi Superjet 100, приземлившегося в Анталье, загорелся двигатель при посадке. В инциденте разбирается Росавиация и следователи.