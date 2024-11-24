Синоптик Колесов рассказал, с какой погоды начнется новая неделя в Петербурге

Воскресенье порадовало петербуржцев периодически выглядывающим солнцем, которое под конец дня окрасило город в алые оттенки. Тем не менее над Петербургом уже появляются облака, несущие за собой ухудшение погоды на начало новой недели. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в воскресенье, 24 ноября.



По прогнозам Колесова, атмосферный фронт с осадками и усиление ветра придут в Петербург уже во второй половине ночи. Рабочая неделя поприветствует петербуржцев мокрым снегом, который из-за повышения температуры воздуха перейдет в дождь.



«Усиление ветра продолжится предстоящей ночью, но наиболее сильный ветер южного, юго-западного направления в порывах до 15 м/с ожидается в Санкт-Петербурге утром и в первой половине дня. На акватории Невской губы, в прибрежных районах города ветер будет еще сильнее», — отмечает главный синоптик города.



Температура воздуха в Петербурге поднимется с нуля градусов ночью до 3–4 градусов тепла днем, из-за этого в начале дня на городских дорогах, особенно в пригородных зонах, ожидается гололед. Неблагоприятные погодные условия продлятся в Северной столице первую половину понедельника, после чего осадки закончатся, а сила ветра начнет снижаться.



Погода в Ленобласти обещает быть хуже, чем в Петербурге. Ожидается сильный ветер с порывами до 15–20 м/с и гололед, местами возможен ледяной дождь, особенно в центральной и восточной частях региона. Ночная температура останется минусовой, на востоке области она может опуститься до минус 2–7 градусов, поэтому потепление наступит лишь постепенно, и снег будет медленно сменяться дождем.



Ранее Александр Колесов сообщал, что тепло придет в Петербург только к началу следующей недели, когда до города доберется новый циклон. Какую зиму ждать жителям нашей страны и петербуржцам в частности, читайте на «Фонтанке».