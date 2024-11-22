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Город Циклон заканчивает своё существование. Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется тепло

Циклон заканчивает своё существование. Главный синоптик Петербурга рассказал, когда вернется тепло

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Рабочая неделя подходит к концу, впереди — выходные. Для жителей Северной столицы они будут холодными, но при этом солнечными, в отдельных районах города может пойти снег. Своим прогнозом погоды делится 22 ноября главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Циклон, который сейчас ещё расположен над югом Финляндии, заканчивает своё существование. <…> Но Ленинградская область остаётся в южной части обширного циклона с центром над Баренцевым морем», — уточнил Колесов. Холодная воздушная масса сохраняется над регионом. Тепло придёт только к началу следующей недели, когда до нас доберётся новый циклон.

В субботу, 23 ноября, ожидается от 0 до -2 градусов, местами может пойти снег. Скорее всего, будет более-менее ясная погода. В воскресенье, 24 ноября, прогнозируется яркое солнце. Температура воздуха чуть теплее, чем накануне — до +2 градусов.

В первый день новой недели город накроет мокрым снегом и дождем. Днем в понедельник будет +3 градуса. «Приближение атмосферного фронта принесет не только осадки, но и усиление южного ветра до 8-13 м/с в порывах даже до 15-18 м/с», — подчеркнул синоптик.

Какую зиму ждать жителям нашей страны, и петербуржцам в частности, читайте на «Фонтанке».

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