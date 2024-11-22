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Общество В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом

В Алабаме провели третью в истории США смертную казнь азотом

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В штате Алабама провели третью в истории США смертную казнь азотом: 50-летнего Кэри Грейсона казнили за преступление, совершенное в 1994 году, сообщает CBS News.

Преступник в группе четырех человек с особой жестокостью убил 37-летнюю Вики Деблье, которая путешествовала по Алабаме автостопом. Верховный суд США отклонил последнюю петицию об отмене казни в четверг днем.

Приговоренному надели на лицо маску, через которую поступал азот, что привело к смерти от удушья. Во время казни Грейсона несколько минут трясло.

В этом году в Алабаме впервые с 1982 года, когда начали применять смертельные инъекции, ввели новый для США вид казни. Власти штата утверждают, что этот метод является конституционным. Но критики — ссылаясь на то, как первые два казненных человека колотились в течение нескольких минут — говорят, что этот метод требует более тщательного изучения, особенно если другие штаты последуют примеру Алабамы и примут новый метод казни.

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Смертная казнь Алабама Азот
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