Суд присяжных признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании женщины в Дублине в 2018 году. Об этом 22 ноября сообщает The Guardian.

Макгрегору было предписано выплатить почти 250 тысяч евро в качестве компенсации ущерба Никите Хэнд, которая также известна как Никита Ни Лаймхин. Жюри из восьми женщин и четырех мужчин вынесло свой вердикт после шести часов и десяти минут обсуждения.

36-летний боец ​​был обвинен в «жестоком изнасиловании и избиении» Хэнд. Адвокат Хэнд рассказал присяжным, что, когда ее направили в отделение лечения сексуального насилия на следующий день после предполагаемого нападения, врач был настолько обеспокоен, что приказал сделать фотографии ее травм.

Макгрегор отверг обвинения и заявил, что у него был «полностью добровольный секс» с Хэнд. Он также отрицал нанесение синяков. Макгрегор, который когда-то был одной из самых высокооплачиваемых спортивных звезд в мире с предполагаемым состоянием в 200 миллионов долларов, заявил суду, что обвинения Хэнд против него были «полны лжи», граничащей с «фантазией».

Хэнд, 35-летняя парикмахерша, выросшая в том же районе Дублина, что и Макгрегор, обратилась в гражданский суд прежде всего для того, чтобы оправдаться, сообщил суду ее адвокат, после того как сторона государственного обвинения решила не возбуждать уголовное дело по причине отсутствия разумных перспектив вынесения обвинительного приговора. Оказалось, что Хэнд была знакома с бойцом через соцсети. По ее словам, Макгрегор в пентхаусе дублинского отеля Beacon прижал ее к кровати, душил, жестоко изнасиловал и избил. Она была против, поскольку у нее были месячные.

Макгрегор, в свою очередь, обвинил Хэнд в вымогательстве, сославшись на записи с видеокамер, на которых видно, что Хэнд приехала в отель и уехала из него в компании Макгрегора и его друга.