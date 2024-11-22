Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

ясная погода, без осадков

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 746мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что известно про "Орешник"
Куда пойти на выходных
Газпром переезжает
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Общество Суд присяжных признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании

Суд присяжных признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании

2 236
5 комментариев

Суд присяжных признал Конора Макгрегора виновным в изнасиловании женщины в Дублине в 2018 году. Об этом 22 ноября сообщает The Guardian.

Макгрегору было предписано выплатить почти 250 тысяч евро в качестве компенсации ущерба Никите Хэнд, которая также известна как Никита Ни Лаймхин. Жюри из восьми женщин и четырех мужчин вынесло свой вердикт после шести часов и десяти минут обсуждения.

36-летний боец ​​был обвинен в «жестоком изнасиловании и избиении» Хэнд. Адвокат Хэнд рассказал присяжным, что, когда ее направили в отделение лечения сексуального насилия на следующий день после предполагаемого нападения, врач был настолько обеспокоен, что приказал сделать фотографии ее травм.

Макгрегор отверг обвинения и заявил, что у него был «полностью добровольный секс» с Хэнд. Он также отрицал нанесение синяков. Макгрегор, который когда-то был одной из самых высокооплачиваемых спортивных звезд в мире с предполагаемым состоянием в 200 миллионов долларов, заявил суду, что обвинения Хэнд против него были «полны лжи», граничащей с «фантазией».

Хэнд, 35-летняя парикмахерша, выросшая в том же районе Дублина, что и Макгрегор, обратилась в гражданский суд прежде всего для того, чтобы оправдаться, сообщил суду ее адвокат, после того как сторона государственного обвинения решила не возбуждать уголовное дело по причине отсутствия разумных перспектив вынесения обвинительного приговора. Оказалось, что Хэнд была знакома с бойцом через соцсети. По ее словам, Макгрегор в пентхаусе дублинского отеля Beacon прижал ее к кровати, душил, жестоко изнасиловал и избил. Она была против, поскольку у нее были месячные.

Макгрегор, в свою очередь, обвинил Хэнд в вымогательстве, сославшись на записи с видеокамер, на которых видно, что Хэнд приехала в отель и уехала из него в компании Макгрегора и его друга.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Конор Макгрегор Изнасилование Приговор Присяжные
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
geokarma24
2 часа
ну тут понятно: если бы не он её, то она бы его
Гость
1 час
ну, допустим... но почему и чего она ждала 5 лет?!?!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
Новости компаний
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Новости компаний
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15