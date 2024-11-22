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Бизнес Город Без попкорна, но с напитками. Ресторан «Счастье» показал, как будет выглядеть кинозал «Англетера» после реконструкции

Без попкорна, но с напитками. Ресторан «Счастье» показал, как будет выглядеть кинозал «Англетера» после реконструкции

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1 комментарий

Ресторанная группа «Счастье» не будет полностью закрывать кинотеатр в гостинице «Англетер», но изменит его формат. Такой вывод можно сделать на основании изображения будущего кинозала, предоставленного компанией. Само «Счастье» концепцию проекта по-прежнему не комментирует.

Судя по изображению, назначение площадки сохранится. Но дизайн станет более изысканным — стены и кресла будут обиты темно-красным материалом. Также появятся небольшие столики с настольными лампами. Вероятно, напитки и позиции меню из нового ресторанного проекта можно будет заказать прямо в зал.

Ранее стало известно о том, что кинотеатр Angleterre Cinema Lounge может прекратить работу 9 января в связи с ремонтом первого этажа отеля «Англетер». Гостиница уже расторгла договор аренды с оператором площадки — фондом «Кинотеатр». Обновлением всего первого этажа, где сейчас помимо кинозала находятся ресторан Borsalino и конференц-залы «Анна Павлова» и «Есенин», займется группа «Счастье».

Кинотеатр в «Англетере» работает с 2013 года. Концепция предполагает показ фестивального и авторского кино в оригинальной версии с русскими субтитрами и категорический запрет на еду в зале («кино без попкорна»). Кинотеатр входил в рейтинг ТОП-50 артхаусных кинотеатров Европы по версии издательства Spotted by Locals.

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Комментарии
1
111111111111118
22 минуты
Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт, А если в точный срок, так в полной мере: На цифре 26 один шагнул под пистолет, Другой же — в петлю слазил в «Англетере».
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