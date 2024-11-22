Без попкорна, но с напитками. Ресторан «Счастье» показал, как будет выглядеть кинозал «Англетера» после реконструкции

Ресторанная группа «Счастье» не будет полностью закрывать кинотеатр в гостинице «Англетер», но изменит его формат. Такой вывод можно сделать на основании изображения будущего кинозала, предоставленного компанией. Само «Счастье» концепцию проекта по-прежнему не комментирует.

Источник: ресторан «Счастье»







Судя по изображению, назначение площадки сохранится. Но дизайн станет более изысканным — стены и кресла будут обиты темно-красным материалом. Также появятся небольшие столики с настольными лампами. Вероятно, напитки и позиции меню из нового ресторанного проекта можно будет заказать прямо в зал.

Ранее стало известно о том, что кинотеатр Angleterre Cinema Lounge может прекратить работу 9 января в связи с ремонтом первого этажа отеля «Англетер». Гостиница уже расторгла договор аренды с оператором площадки — фондом «Кинотеатр». Обновлением всего первого этажа, где сейчас помимо кинозала находятся ресторан Borsalino и конференц-залы «Анна Павлова» и «Есенин», займется группа «Счастье».

Кинотеатр в «Англетере» работает с 2013 года. Концепция предполагает показ фестивального и авторского кино в оригинальной версии с русскими субтитрами и категорический запрет на еду в зале («кино без попкорна»). Кинотеатр входил в рейтинг ТОП-50 артхаусных кинотеатров Европы по версии издательства Spotted by Locals.