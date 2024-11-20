Хлеб без зрелищ. Ресторанный проект вытесняет знаменитый «кинотеатр без попкорна» из «Англетера»

Источник: Пресс-служба Кинотеатра «Кино& Театр Angleterre Cinema Lounge»







О том, что «Кино& Театр Angleterre Cinema Lounge» может прекратить работу в начале 2025 года, «Фонтанке» рассказал основатель проекта и председатель правления фонда «Кинотеатр» Станислав Ершов. «9 января в связи с ремонтом первого этажа отеля Angleterre Cinema Lounge закроет свои двери для истинных поклонников кино», — сообщил он.

Оператор получил уведомление о расторжении договора аренды, но не теряет надежду договориться о сохранении проекта с новым арендатором. «Вот уже восемь месяцев после самоустранения менеджмента отеля от обсуждения будущего Angleterre Cinema Lounge одноименный фонд ведет переговоры с представителями кафе „Счастье“, выигравшим тендер на аренду первого этажа отеля „Англетер“, — говорит Станислав Ершов.

Но, по его словам, пока окончательное решение не принято, а переговоры идут «туго». «Менее чем за два месяца до уже узаконенного закрытия кинозала сказать что-либо определенное не представляется возможным и судьба культового места остается подвешенной», — отмечает он.

Управляющая «Англетера» Анна Крюкова на момент публикации не ответила на вопрос «Фонтанки» о планах предстоящего переустройства первого этаже и сохранении кинотеатра. В пресс-службе «Счастья» сообщили, что пока не готовы делиться подробностями проекта в «Англетере». Сейчас ресторан «Счастье» занимает помещение с отдельным входом. На первом этаже отеля также работает ресторан Borsalino и конференц-залы «Анна Павлова» и «Есенин», которыми управляет сам «Англетер».

Кинотеатр в Англетере с февраля 2013 года. Концепция предполагает отбор фильмов «для думающего зрителя», показ оригинальных версий с русскими субтитрами и категорический запрет на еду в зале («кино без попкорна»). Он входил в рейтинг ТОП-50 артхаусных кинотеатров Европы по версии издательства Spotted by Locals. На площадке проходили премьеры, фестивали, творческие встречи. Так, в разные годы на сцену Angleterre Cinema Lounge выходили чтобы представить свои работы Александр Сокуров, Павел Лунгин, Седрик Клапиш, Фани Ардан, Паоло Сорентино, Сергей Мирошниченко, Алексей Учитель, Анатолий Васильев и многие, многие другие.

Собеседники «Фонтанки» в киноиндустрии рассказали, что «Англетер» решил передать весь первый этаж единому оператору еще в начале 2024 года. «Вероятно, „Счастье“ предложило более интересные условия», — говорит один из них. При этом сама ресторанная группа, по словам источника, не заинтересована, чтобы кинотеатр в каком-то виде остался. Другой собеседник считает, что управляющая компания отеля не довольна, в первую очередь, работой собственного ресторана Borsalino, поэтому решила привлечь внешнего оператора.

По словам Станислава Ершова, кинотеатр Angleterre Cinema Lounge является полноценным прибыльным бизнесом. По данным СПАРК, выручка фонда «Кинотеатр» в 2023 году составила 18,9 млн рублей, чистая прибыль 200 тысяч рублей. Фонд исправно платил арендную плату, которая индексировалась. Предложения о повышении ставки перед расторжением договора оператор не получал. В среднем в неделю в Angleterre Cinema Lounge проходило по 20 показов (по 3-4 в будние и по 6 в выходные), в месяц его посещали полторы-две тысячи человек, не считая специальных показов говорит Станислав Ершов.

Кинотеатры в целом, а нишевые проекты в особенности, сейчас переживают не лучшие времена, считает председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Ранее участники рынка отмечали, что отмена зарубежных премьер нанесла серьезный урон российским кинотеатрам, от убытков не спасает даже сокращение залов, персонала и платежей. При этом распространение стриминговых сервисов делает более популярным домашние кинопросмотры.

«Дешевого кинотеатра с билетами по 150−200 рублей не будет и, чтобы обслужить тот поток, который сейчас есть — на уровне 120 миллионов человек в год, цена билета должна быть минимум 450−500 рублей», — считает Алексей Воронков. Кинотеатры, которые не смогут выйти на окупаемость, будут вынуждены закрыться, говорит он.

При этом коммерческим нишевым кинотеатрам сложно поднимать цены, не проигрывая государственным кинозалам. К примеру, фестивальные показы и сеансы с субтитрами в Петербурге также идут в принадлежащих городу «Авроре» и «Родине». Примеры превращение кинозалов в рестораны уже есть: так, в 2022 на месте кинотеатра в ТЦ «Пик» открылся фудхолл.

Опрошенные «Фонтанкой» деятели культуры выступили за сохранение кинотеатра в «Англетере». «Прекращение деятельности будет большой потерей для Петербурга, и следует сделать все, чтоб этого не произошло», — считает режиссер Алексей Герман-младший. По его словам, эта площадка стала частью культурного кода Северной столицы. «Кино& театр Angleterre Cinema Lounge» — не просто место, где показывают кино в Петербурге. Это культурная институция, годами создававшая свою репутацию, «воспитавшая» своего зрителя — думающего, интересующегося. Не говоря уже о том, что фильм без дубляжа — редкость в наше время», — отмечает он.

Дальнейшая судьба Angleterre Cinema Lounge вызывает беспокойство, говорит журналист, телеведущая, автор и режиссёр-документальных фильмов Ника Стрижак. «Там были хорошие показы, там были редкие фильмы, там были фестивальные фильмы. Я там неоднократно бывала на премьерах. И это место не для какой-то элитной публики, но для людей, которые ценят кино, любят кино, любят комфортные залы с хорошим звуком», — подчеркивает она.

Открытым остается и вопрос о том, что новый арендатор будет делать с помещением, уже оборудованным под кинозал. «Что делать в этом зале? Выравнивать пол, делать ресторанный зал? Оставить амфитеатр, чтобы что там, сделать какой-то кабаре ночное?», — рассуждает она. По мнению Ники Стрижак, хороших ресторанов в Петербурге достаточно, поэтому имеет смысл сохранить в «Англетере» сочетание культурного и гастрономического пространства, когда можно было прийти и перед сеансом выпить бокал шампанского или чашку кофе, а после сеанса задержаться и отметить премьеру.

Кинорежиссер Алексей Учитель считает формат Angleterre Cinema Lounge уникальным для города и востребованным среди зрителей. «Для меня и всей команды фестиваля „Послание к человеку“ — это одна из самых главных площадок. На последнем фестивале было много сеансов и на всех сеансах был переполненный зал. Значит, есть интерес к такому фестивальному кино, не самому, может быть, простому. Но если люди ходят и знают это место, его надо обязательно сохранить. Поэтому я призываю тех, кто пытается это разрушить, одуматься и обязательно сохранить этот замечательный кинотеатр», — сказал он. «Если поставить там еще несколько столиков для ресторана, я не думаю, что это принесет ту же пользу, как если мы будем все-таки давать пищу другого рода. Она не менее важна», — подчеркнул он.