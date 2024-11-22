«Если это повторится, отключим вообще». Лукашенко прокомментировал отключение интернета в 2020 году

Отключение интернета в августе 2020 года во время выборов в Белоруссии происходило с разрешения главы республики Александра Лукашенко. Об этом он сказал 22 ноября во время «Открытого микрофона с президентом». Слова Лукашенко цитирует БелТА .

«Если это повторится, отключим вообще. <…> это [отключение интернета] практически всегда, особенно на начальных стадиях, было с моего разрешения. Когда у тебя две проблемы, ты начинаешь взвешивать, что важнее», — заявил Лукашенко. Президент отметил, что тогда речь шла о судьбе страны.

«Никто там никого не ломал и не бил, никого там бить и ломать не надо было. <…> И я понимал, откуда все идет. Через интернет это все шло», — уточнил глава Белоруссии. Александр Лукашенко также заявил, что тогда, во время выборов, могла быть угроза захвата власти оппонентами. «Я думаю: перевернут страну! <…> И что вы думаете, я буду смотреть и молиться на то, что вы кому-то сообщение не отправили, если страны завтра не будет?» — сказал президент Белоруссии.