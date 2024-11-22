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Политика «Никакой диктатуры в стране нет и быть не может». Лукашенко — об успехе Белоруссии, страхе президентства и непопулярных решениях

«Никакой диктатуры в стране нет и быть не может». Лукашенко — об успехе Белоруссии, страхе президентства и непопулярных решениях

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12 комментариев

В Белоруссии нет и не должно быть диктатуры. Об этом 22 ноября на «Открытом микрофоне с президентом» заявил глава республики Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Отвечая на вопрос студентов-гуманитариев о страхе президентства, Лукашенко отметил, что в Белоруссии неприемлем вождизм. И именно его он боится больше всего. По словам лидера белорусского народа, у него даже нет для этого рычагов. 

«Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь. Никакой диктатуры в стране нет и быть не может. Потому что для того, чтобы быть диктатором, у тебя должны быть рычаги диктатуры. А какие у меня рычаги?» — сказал Лукашенко. 

Отметим, что ранее президент Белоруссии признался, что в республике и правда есть диктатура, но сделал оговорку. По его мнению, это диктатура стабильности, безопасности, порядка, доброты и гостеприимства. 

Кроме того, на сегодняшней встрече со студентами политик рассказал о секрете успеха Белоруссии. По мнению президента республики, причина кроется в памяти о прошлом. 

«Мы совершенствовали, совершенствовали, совершенствовали и чего-то достигли. Если бы отбросили, у нас бы не было денег для того, чтобы создать что-то новое. На все надо бешеные деньги, откуда они сейчас? Лишние, резервные деньги. Газ, нефть, металлы и так далее — что у нас из этого есть? Ничего, кроме своих мозгов. А мы удержались. Мы развились благодаря тому, что мы не отбросили то, что предки до нас сделали», — поделился Лукашенко.  

Он также отметил, что молодежь должна помнить о своем прошлом. Именно для этой цели в стране в скором времени откроются выставочный центр и новое здание Национального исторического музея. 

Помимо этого, отвечая на вопросы молодых жителей страны, Лукашенко рассказал о тяжести принятия решений, которые не всегда одобряются гражданами. «Если все будет гладенько, по шерсти, и хорошо, страна начнет загнивать. Надо делать так, чтобы все шевелились, все что-то делали», — сказал белорусский политик.

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Комментарии
12
Гротеск
46 минут
кокетничать в старости не всем идет...
ДЕД
44 минуты
Диктату́ра (лат. dictatura от dictatus — предписанный[1]) — форма политического режима, реализуемая различными методами насилия, в которой при отсутствии внешнего контроля и фактических ограничений власть монопольно сконцентрирована в руках одного человека[2][3][4] или группы лиц[5].
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