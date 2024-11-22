В Петербурге задержаны подозреваемые в налете на алкомаркет. Младший учится в четвертом классе

Оперативники уголовного розыска задержали всех подозреваемых в попытке вооруженного налета на алкомаркет в Петроградском районе. Самому младшему фигуранту 11 лет, он учится в четвертом классе. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 ноября.

Два дня назад в алкомаркет на Каменноостровском проспекте зашла компания школьников. Под угрозой ножа три товарища попытались забрать товар с витрины. Кассир дал отпор, после чего юные дарования убежали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала всех участников налета. Ими оказались учащиеся седьмого, пятого и четвертого классов. В ИВС поместили только старшего — 15-летнего петербуржца, остальных передали в руки родителей.