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Происшествия В Петербурге задержаны подозреваемые в налете на алкомаркет. Младший учится в четвертом классе

В Петербурге задержаны подозреваемые в налете на алкомаркет. Младший учится в четвертом классе

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45 комментариев

Оперативники уголовного розыска задержали всех подозреваемых в попытке вооруженного налета на алкомаркет в Петроградском районе. Самому младшему фигуранту 11 лет, он учится в четвертом классе. Об этом «Фонтанке» стало известно 22 ноября.

Два дня назад в алкомаркет на Каменноостровском проспекте зашла компания школьников. Под угрозой ножа три товарища попытались забрать товар с витрины. Кассир дал отпор, после чего юные дарования убежали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полиция задержала всех участников налета. Ими оказались учащиеся седьмого, пятого и четвертого классов. В ИВС поместили только старшего — 15-летнего петербуржца, остальных передали в руки родителей.

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Комментарии
45
sysh
3 часа
подозреваемые в налете на алкомаркет Первоклашки,приготовиться!
Zet
3 часа
15 летний глупец зачем к ним в банду пошёл? они ему не сказали, что ответственность с 14 лет...
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