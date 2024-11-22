Петербуржец пожаловался на тактильного незнакомца, который целовал девочку-подростка

Житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию с заявлением, в котором попросил наказать неизвестного извращенца, пристававшего к его дочери. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября, инцидент произошел накануне вечером на улице Есенина.

Заявитель указал, что некий мужчина азиатской внешности обнимал 14-летнюю девочку и несколько раз поцеловал ее в щеку. На вид незнакомцу было около 40 лет, он отличался невысоким ростом — 155 сантиметров. Пристававший был одет в черную куртку, темные штаны и кроссовки, на лице темнела щетина.