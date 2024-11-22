Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -3

3 м/c,

южн.

 741мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,68
EUR 106,08
Куда пойти на выходных
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Перепланировка в старых домах
Происшествия Петербуржец пожаловался на тактильного незнакомца, который целовал девочку-подростка

Петербуржец пожаловался на тактильного незнакомца, который целовал девочку-подростка

1 652
8 комментариев

Житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию с заявлением, в котором попросил наказать неизвестного извращенца, пристававшего к его дочери. Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 ноября, инцидент произошел накануне вечером на улице Есенина.

Заявитель указал, что некий мужчина азиатской внешности обнимал 14-летнюю девочку и несколько раз поцеловал ее в щеку. На вид незнакомцу было около 40 лет, он отличался невысоким ростом — 155 сантиметров. Пристававший был одет в черную куртку, темные штаны и кроссовки, на лице темнела щетина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Насильственные действия сексуального характера Педофил
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
aprahka
24 минуты
Усатый сказал,что они нужны стране..(
Denis_5e4cccd08a04e
15 минут
Ну и что? Ведь даже Он целовал мальчика в живот. И ничего...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
Новости компаний
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
ТОП 5
Новости компаний
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47
Популярное место в квартире: какой хотят видеть кухню современные новоселы
20 ноября, 18:00
Самозанятый хакатон: итоги
20 ноября, 17:42
Бульвар Белых ночей — победитель премии
20 ноября, 16:00
Как мода на здоровый образ жизни помогает девелоперам продавать недвижимость
20 ноября, 15:39
Концерн ВКО «Алмаз – Антей» принял участие в Airshow China
20 ноября, 11:43
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40