В доме генпродюсера KION Мишина проходят обыски. Его называли организатором «голой вечеринки»

В четверг сотрудники правоохранительных органов провели обыски в загородном доме продюсера Игоря Мишина, подозреваемого в организации «голой вечеринки». Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости.



По словам источника РИА Новости, обыски прошли в загородном частном доме Мишина, расположенном в элитном поселке Подмосковья. В результате правоохранители нашли сверток, его содержимое отправили на экспертизу.

Источник РИА Новости добавил также, что обыски у Мишина прошли по делу о связях с украинскими террористами.



В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильное возмущение. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, их корпоративы и концерты отменялись. Между тем Лефортовский суд Москвы признал «голую вечеринку» Ивлеевой пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.