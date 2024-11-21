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Общество В доме генпродюсера KION Мишина проходят обыски. Его называли организатором «голой вечеринки»

В доме генпродюсера KION Мишина проходят обыски. Его называли организатором «голой вечеринки»

2 864
15 комментариев

В четверг сотрудники правоохранительных органов провели обыски в загородном доме продюсера Игоря Мишина, подозреваемого в организации «голой вечеринки». Об этом 21 ноября сообщает РИА Новости.

По словам источника РИА Новости, обыски прошли в загородном частном доме Мишина, расположенном в элитном поселке Подмосковья. В результате правоохранители нашли сверток, его содержимое отправили на экспертизу.

Источник РИА Новости добавил также, что обыски у Мишина прошли по делу о связях с украинскими террористами.

В декабре прошлого года Анастасия Ивлеева провела закрытую вечеринку с «почти голым» дресс-кодом в московском клубе «Мутабор». Фотографии с мероприятия стали достоянием общественности и вызвали сильное возмущение. Несмотря на публичные извинения блогера и ее звездных гостей, их корпоративы и концерты отменялись. Между тем Лефортовский суд Москвы признал «голую вечеринку» Ивлеевой пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

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Игорь Мишин KION Обыски
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Комментарии
17
Митя Антонов
23 минуты
Какой-то сюр. Подозреваемого в организации голой вечеринки Евлеевой обыскивают по делу о связях с украинскими террористами и находят какой-то сверток. Самое забавное, что крайними стали все и ни за что по сути. Кроме активной участницы того мероприятия - Ксюши Собчак. Той, как всегда, всё ни почём.
274573038
41 минута
да уже и забыли то все а они опять(
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