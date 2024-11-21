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Финансы Новым контрактникам спишут старые долги. Как это будет работать и много ли «простят»

Новым контрактникам спишут старые долги. Как это будет работать и много ли «простят»

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9 комментариев

Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам списывать долги по кредитам участникам боевых действий, заключившим контракт с Минобороны, с 1 декабря 2024 года. Вряд ли это будет использоваться массово, потому что условия специфические. «Фонтанка» рассуждает, о каких суммах может идти речь и повлияет ли это на финансовую стабильность банковской системы России (спойлер: кажется, нет).

Что написано в документе

Изначально законопроект предусматривал исключительно освобождение участников боевых действий от взыскания исполнительского сбора. То есть отсудить у него кредит можно, а списать с карточки — никак. Но взыскание долгов с бойцов и так давно приостановлено, хотя этот запрет работал довольно своеобразно. Сбор, который в теории приставы могли забрать себе, составляет 7% от взыскиваемой суммы или имущества, на которое обращено взыскание. Теперь его брать не будут.

Ко второму чтению в этот скорее технический законопроект добавилась статья о списании долгов по кредитам на сумму не более 10 млн рублей. Во втором и третьем чтении законопроект приняли 19 ноября. Теперь его должен рассмотреть Совет Федерации и подписать президент. В таком случае закон вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Кто может претендовать на списание долгов

Согласно тексту документа, списать долги по кредитам может мобилизованный, военнослужащий или гражданин, заключивший контракт с Минобороны на прохождение военной службы для выполнения задач специальной военной операции с 1 декабря, а также его супруга. При условии, что до 1 декабря:

  • судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу;

  • кредитная организация получила исполнительный документ;

  • или по ее заявлению возбуждено исполнительное производство.

Обязательства должны быть прекращены со дня заключения контракта и в части, не превышающей 10 миллионов рублей в совокупности.

Кого это может заинтересовать

Мера станет дополнительным стимулом для граждан заключать контракты на военную службу. Использовать ее в целях личного обогащения человек без долгов уже не сможет. Даже если он сейчас побежит оформлять ипотеку, автокредит или все вместе, внушительная просрочка по этим договорам до 1 декабря образоваться не успеет. А вот если он набрал кредитов ранее, не рассчитал силы и накопил солидный денежный долг, вместо него он сможет отдать долг Родине, не опасаясь, что потом ему придется рассчитываться с коллекторами или приставами.

Если рассуждать логически, наибольшую привлекательность это представляет для людей с просроченной задолженностью от 1 до 10 млн рублей. Нижняя граница именно такая, потому что в стране действует упрощенная процедура внесудебного банкротства. По ней и так можно списать долги на сумму от 25 тысяч до 1 миллиона рублей за полгода, обратившись в ближайший МФЦ.

В тексте документа речь идет о гражданах, а им накопить 10 миллионов долга надо еще постараться. Так, из масштабного анализа тенденций сегмента розничного кредитования следует, что на 1 июля в стране было 21,6 млн заемщиков с одним кредитом, 10,5 млн — с двумя, 13,2 млн — с тремя. При этом средняя задолженность первых составляет 452 тысячи рублей, вторых — 795 тысяч, третьих — 1,4 миллиона. Но здесь речь идет об общем долге, а не о просрочках.

С другой стороны, индивидуальные предприниматели — тоже граждане. Многие владельцы бизнесов проходят через личное банкротство. Так что процедура в теории может заинтересовать и их тоже.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), 60% обладателей просроченной задолженности — мужчины. Как писал Forbes на основе информации объединения за январь — июль 2024 года, на одного должника приходится в среднем 1,14 кредита, а общая сумма его долгов составляет 146 тысяч рублей. То есть у типичного россиянина, задолжавшего банку, обычно требуют значительно меньше миллиона.

Какой может быть общая сумма списанного

Банки не горят желанием делиться данными о том, сколько у них заемщиков-мужчин в возрасте от 18 до 50 лет с просроченной задолженностью от 1 до 10 миллионов (ни один из запросов «Фонтанки» крупнейшим не вернулся с ответом), так что оценить возможный масштаб применения меры трудно. Интуитивно можно прикинуть, что это небольшой процент, и вот почему.

Это не первая льгота для военнослужащих, которая касается их обязанностей перед банками. После объявления частичной мобилизации бойцы и члены их семей получили возможность реструктуризировать кредитные договоры. То есть смягчить условия и уменьшить финансовую нагрузку. По данным Банка России, поступившим от 43 банков, включая 13 системно значимых, с 21 сентября 2022 года по 30 сентября 2024 года такая процедура была применена в отношении 411,3 тысячи кредитных договоров на общую сумму 160,6 млрд рублей.

Отдельно ЦБ приводит данные о военнослужащих — индивидуальных предпринимателях — и отправившихся на фронт предпринимателях — единственных участниках ООО. За два прошедших года 34 банка реструктуризировали им 1,4 тыс. кредитов на сумму 1,7 млрд рублей.

При этом общий объем выданных физлицам-резидентам кредитов на сентябрь 2024 года по стране составил 2,131 трлн рублей, а общая задолженность (с процентами) — 36,5 триллиона. Просроченная задолженность составила почти 1,26 трлн рублей, что соответствует 3,5%. На фоне этих цифр реструктуризация 160 миллиардов кажется каплей в море. За неполный 2024 год гражданам реструктуризировали 814,3 тыс. кредитов на сумму в 2,6 раза больше — 421,9 млрд рублей.

При этом всего за январь — сентябрь банки получили от физлиц внушительные 2,8 млн заявок на реструктуризацию. Повышенный спрос на эту процедуру ЦБ связывает с рядом факторов, в том числе с увеличившимися объемами кредитования и ростом спроса со стороны жителей пострадавших приграничных регионов.

За последние пять лет просроченная задолженность в России выросла значительно, но растут и объёмы кредитования, за последний год — одно пропорционально другому. Так, в стране просроченная задолженность за последние 12 месяцев выросла на 9%. В Петербурге примерно на столько же. В то время, как совокупная задолженность физлиц за тот же период в Петербурге выросла на 10,8%, в России — на 14,4%.

Да и с прибылями у банков все отлично. По итогам года их совокупный результат может достигнуть рекордных 3,6–3,8 трлн рублей.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

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Комментарии
10
AndrewBarsik
1 час
Про списание долгов надо рассказывать тем, кому их списывают. А тем, кто не имеет долгов ( как я например) интереснее всего - кто будет оплачивать этот аукцион невиданной щедрости.
Гость
1 час
Может их ещё в сауну с девочками свозить?
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