Аварийные отключения электроэнергии начались на Украине на фоне воздушной тревоги: что известно к этому часу

В ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии на фоне сообщений о взрывах и воздушной тревоги. Как сообщает местный оператор системы передачи энергии, под меры ограничения потребления попали Киев и Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога, информирует официальный ресурс по оповещению населения. Сирены работают в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черкасской областях. В Киеве воздушная тревога не объявлялась.

Между тем Вооруженные силы Украины восемь раз за сутки обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 24 боеприпаса, передает ТАСС . В результате обстрелов погиб человек и еще один житель региона получил ранения. Кроме того, из-за атак был поврежден жилой дом.

Согласно информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, по территории региона за прошедшие сутки ВСУ выпустили 35 беспилотников и 24 боеприпаса. Как итог — четыре человека получили ранения, в том числе несовершеннолетний.

Как передает Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи 21 ноября была предотвращена попытка нападения с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в России. Системы ПВО перехватили и уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской и Волгоградской областями.

Ранее на фоне «угрозы российского прорыва на востоке Украины» президент США Джо Байден одобрил поставку Киеву противопехотных мин . Таким образом, он отказался от принятой в 2022 году политики ограничения применения этого оружия за пределами Корейского полуострова. Правозащитная организация Amnesty International назвала решение США передать Украине противопехотные мины опрометчивым , поскольку это может привести к гибели мирных граждан.

Напомним, накануне Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием британских крылатых ракет Storm Shadow. До этого Министерство обороны РФ накануне сообщало, что Украина нанесла удар по Брянской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Пять ракет сбили расчеты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование Киевом западных неядерных ракет для ударов по территории России может повлечь ответ ядерным оружием. Именно такой сценарий в обновленной ядерной доктрине, которую подписал президент России Владимир Путин, называется как повод для ядерного ответа.