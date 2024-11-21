В петербургский кризисный центр для женщин обратились больше 8 тысяч человек за год. Среди них — родственницы участников СВО

В петербургский государственный Кризисный центр помощи женщинам поступило больше восьми тысяч обращений за 2024 год, сообщила председатель комитета по социальной политике Елена Фидрикова. Среди подопечных есть родственницы участников СВО.
В кризисном центре женщины могут получить бесплатную психологическую, юридическую и социальную помощь. На его базе действует служба помощи женщинам в трудной ситуации, освободившимся из мест лишения свободы, и служба «Маленькая мама», консультационная служба и телефон доверия.
Женщины, пострадавшие от домашнего насилия, могут жить в кризисном центре до четырех месяцев. Несовершеннолетние беременные и молодые матери с детьми — до года. Женщины, освободившиеся из заключения, — до шести месяцев.
«В последнее время перед центром ставлю все новые и очень важные задачи. Тут уже работают с семьями участников СВО», — отметила Елена Фидрикова.
Кризисный центр вместе с Центром святителя Василия Великого начал также комплексно работать с семьями детей и подростков, затронутых проблемами наркомании.
Кризисному центру для женщин выделили новые помещения, что позволяет расширить поле его деятельности.
«Планируем развивать профилактику семейного неблагополучия, насилия и налаживания детско-родительских отношений в формате квартирного проживания при сопровождении специалистов. Очень надеюсь, что такая работа позволит поддержать семьи в непростой период, когда стоит вопрос временного помещения детей в социальные учреждения в целях безопасности», — рассказала Фидрикова.
В государственный кризисный центр для женщин можно обратиться по телефону доверия: 8 812 713-13-19 (ежедневно с 9:00 до 21:00).
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