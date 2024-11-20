Вышла долгожданная игра «S.T.A.L.K.E.R. 2» от украинской студии. Что может грозить российским геймерам?

Источник: скриншот трейлера к игре «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля»







Игра «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» украинской студии GSC вышла в среду вечером, 20 ноября. Разработчик запретил ее продажу в России, а глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что правоохранительные органы должны проверить игру. «Фонтанка» решила разобраться, в чем риск для тех, кто все же решит поиграть.



Что такое «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля»?



Это шутер от первого лица с открытым миром, в котором игрок может свободно исследовать пространство. Первая игра серии S.T.A.L.K.E.R. для компьютеров вышла в 2007 году и завоевала культовый статус на постсоветском пространстве. По всему миру было продано более двух миллионов копий игры.



Впервые «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» анонсировали в 2010 году и планировали выпустить через два года, но тогда проект отменили. Украинская студия GSC Game World в 2018-м объявила о возобновлении разработки. В 2022 году на ежегодной премии LUDI Awards, организованной российскими ресурсами «Канобу» и «Игромания», «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» заняла первое место как «самая ожидаемая игра».

Долгожданный релиз культовой игры состоялся 20 ноября 2024 года — на PC и Xbox Series. Игрокам обещают длительное исследование Чернобыльской Зоны Отчуждения, заполненной смертельными аномалиями, мощными артефактами и опасными врагами.

«Напишите собственную эпическую историю, прокладывая тропы к Сердцу Чернобыля. Выбирайте свой путь обдуманно, ведь он определит вашу судьбу в конце», — говорится на странице игры в сервисе Steam.

Продажа S.T.A.L.K.E.R. 2 официально закрыта на территории России со стороны разработчика. Однако геймеры все равно могут приобрести игру украинской студии через посредников, смену региона в сервисах или при помощи специальных ключей активации, которые вполне легально продаются на популярных платформах. Да, еще не стоит забывать о пиратстве.

Поддержка ВСУ

После начала конфликта на Украине геймерское сообщество сотрясали скандалы с украинской студией GSC Game World. Сначала разработчики «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» отказались от русскоязычной озвучки игры, а затем закрыли продажи предыдущих частей серии на территории России.

В начале боевых действий GSC Game World опубликовала заявление в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уже в марте 2022 года доступ к сайту разработчика игры ограничил Роскомнадзор. Манифест с жесткой критикой России до сих пор находится на сайте GSC Game World.

Сейчас на странице «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» в Steam указано, что в игре есть только две озвучки — на английском и украинском языках. Однако есть еще субтитры на 16 других языках, в число которых включен и русский язык.

Что говорят представители российской власти?

В Роскомнадзоре недавно заявили, что блокировки происходят на основании «судебных решений и решений уполномоченных органов», а в настоящее время их «в ведомство не поступало». Однако и игра тогда еще не вышла.

Парламентарий и заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин на прошлой неделе заявил, что у «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» существуют «все шансы оказаться официально запрещенной на территории России». По его словам, дело не только в том, что разработчики поддерживают ВСУ. Уже после выхода новой части серии, продолжил он, геймеры могут найти в самой игре нечто запрещенное, например экстремизм, оправдание терроризма и разжигание межнациональной розни.

«Если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация, будут приняты самые суровые меры», — пообещал Горелкин.

Еще замглавы думского комитета добавил, что ответственность «может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что разработчики «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» доходы от продажи своих игр направляют «на помощь укронацистам». Политик обратился к геймерам и призвал не скачивать даже пиратскую версию украинской игры.

«Тех, кто планирует скачивать пиратскую версию игры, призываю повременить. Что вам на гаджет установится вместе с игрой, возможно, знают только в ГУР Украины. В первую очередь нужно подумать о своей безопасности, чтобы не попасть под влияние укронацистов», — сказал он.

Также Слуцкий выразил уверенность, что российские органы проверят игру и решат: стоит ли разрешать распространение S.T.A.L.K.E.R. 2 на территории России.

Что может грозить геймерам за игру в «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля»?

Адвокат филиала «Паритет» ННО ЛОКА Наталья Рожкова рассказала «Фонтанке», что в покупке игры могут усмотреть признаки госизмены (статья 275 УК РФ). Однако для этого разработчики «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» должны официально объявить о финансовой поддержке ВСУ финансовыми средствами от продажи игры либо игра уже должна быть запрещена на территории РФ.

«Официальных заявлений о том, что денежные средства от продажи этой игры пойдут именно на поддержку ВСУ, не было. Если бы они были, я думаю, игра, скорее всего, уже была бы запрещена на территории РФ. Но так как их нет, то все теряются в догадках, что же будет дальше. Пока официального заявления такого нет, то по большему счету угрозы нет», — объяснила адвокат.

Если такое заявление появится, продолжила Рожкова, то покупка игры или какого-нибудь внутриигрового контента S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть расценена как преступное деяние. Приобретение игры через сторонние сервисы или посредника никак не повлияет на ситуацию, потому что разработчик все равно получит деньги от продажи игры.

«Если посмотреть фабулу самой статьи [о государственной измене], то в ней говорится: финансирование иностранных организаций в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — поделилась Наталья Рожкова.

Еще игру «S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля» могут запретить уже после выхода, если в ней отыщется какой-либо противоправный контент, например о призывах к террористическим актам. В этом случае геймерам может грозить 205-я статья УК РФ (содействие террористической деятельности).

Однако ответственность может наступить, если игра каким-либо образом оказалась и используется игроком уже после ее запрещения, добавила адвокат.

«В зависимости от того, под какой эгидой будет игра запрещена, от этого и будут зависеть последствия», — заключила адвокат филиала «Паритет» Наталья Рожкова.