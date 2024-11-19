Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки игры S.T.A.L.K.E.R. 2 накануне релиза

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) пока не нашла оснований блокировать игру S.T.A.L.K.E.R. 2, релиз которой назначен на завтра.

В РКН заявили, что блокировки происходят на основании «судебных решений и решений уполномоченных органов», а таких «на данный момент в ведомство не поступало» ( цитата по ТАСС).

На прошлой неделе замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил, что игра может быть запрещена на территории России. Ее созданием занимается украинская студия GSC Game World, которая поддерживает ВСУ.