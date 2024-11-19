Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

южн.

 750мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 100,03
EUR 105,73
13 лет для Лавленцева
Новая ядерная доктрина
Дом Радио
Оплата лицом в метро стартует
Промышленный Петербург
Меняют порядок капремонта
Чемпионка мира по шахматам
Общество Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки игры S.T.A.L.K.E.R. 2 накануне релиза

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки игры S.T.A.L.K.E.R. 2 накануне релиза

1 037
3 комментария

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) пока не нашла оснований блокировать игру S.T.A.L.K.E.R. 2, релиз которой назначен на завтра.

В РКН заявили, что блокировки происходят на основании «судебных решений и решений уполномоченных органов», а таких «на данный момент в ведомство не поступало» (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин допустил, что игра может быть запрещена на территории России. Ее созданием занимается украинская студия GSC Game World, которая поддерживает ВСУ.

«Если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация, будут приняты самые суровые меры», — пообещал депутат и пригрозил в таком случае ответственностью за распространение шутера и игрокам.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Антон Горелкин Роскомнадзор РКН Блокировка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
YUZ
1 час
Плохо искали значит, такие ведь подведут царя-батюшку в трудный час
Гость
1 час
Неактуальная игра. Вон там уже Сталекр-3 выпустили. Правда без сохранений, зато деньги вывести можно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Новости компаний
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
Новости компаний
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
В Пушкинском районе Петербурга ещё 825 школьников будут учиться рядом с домом
19 ноября, 18:00
Основатель приложения для владельцев собак из Петербурга принимает участие в реалити-шоу для стартаперов
19 ноября, 17:05
Банк «Санкт-Петербург» стал победителем премии
19 ноября, 16:40
Выше облаков: Setl Group покоряет новые вершины
19 ноября, 16:05
«ПСК Эксперт»: Несбывшиеся прогнозы в недвижимости
19 ноября, 15:00
YE’S Leader — в числе победителей народного выбора конкурса «Доверие потребителя»
18 ноября, 15:16
GloraX создал управляющую компанию GloraX Home
18 ноября, 15:00
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11