S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут официально запретить в РФ

Компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут официально запретить в России: об этом депутат и замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил РИА Новости.

По словам парламентария, у второй части популярного шутера «есть все шансы оказаться официально запрещенной на территории России». И дело не только в том, отметил Горелкин, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ.