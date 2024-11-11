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Общество S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут официально запретить в РФ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут официально запретить в РФ

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5 комментариев

Компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl могут официально запретить в России: об этом депутат и замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил РИА Новости.

По словам парламентария, у второй части популярного шутера «есть все шансы оказаться официально запрещенной на территории России». И дело не только в том, отметил Горелкин, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ.

«Если после ее выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация, будут приняты самые суровые меры», пообещал депутат. В качестве примеров такой информации он привел экстремизм, оправдание терроризма и разжигание межнациональной розни.

«В этом случае ответственность может ждать и тех, кто будет признан причастным к распространению данной информации», добавил Горелкин (что означает — за распространение S.T.A.L.K.E.R. 2 россиян может ждать уголовная ответственность).

Выход игры запланирован на 20 ноября 2024 года.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Запрет в России Антон Горелкин
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Комментарии
5
Гость
8 минут
Не ошибусь, если скажу от имени большинства петербуржцев, что это правильно!
Policeman78
10 минут
Кто то из этих "запрещалкиных" что то полезное для Родины создал ?!
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