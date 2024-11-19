Опалил лицо и волосы. В Петербурге мужчина неудачно выкинул окурок

Петербуржец опалил лицо и волосы после того, как покурил и неудачно выбросил окурок. Об этом во вторник, 19 ноября, стало известно «Фонтанке».



Днем на Каменноостровском проспекте один из жителей обнаружил, как у дома 55 произошел взрыв в мусорной урне, стоящей у парадной. Как отмечает очевидец, среди отходов было что-то насыпано.



Позже выяснилось, что 24-летний петербуржец, покурив, выбросил окурок в урну, после чего и произошло возгорание. В результате этого мужчине опалило брови, ресницы, а также волосы.



Сообщается, что пострадавший решил не обращаться с заявлением в полицию. В медицинской помощи мужчина также не нуждается.



Ранее в Калининском районе на Богословской улице житель пожаловался на взрыв, произошедший на площадке у его дома. Оказалось, всему виной — пивные кеги.