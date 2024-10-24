Громкий хлопок поднял на уши Богословскую улицу

В Калининском районе на Богословской улице житель пожаловался на взрыв, произошедший на площадке у его дома. Оказалось, всему виной — пивные кеги. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 24 октября.



Сообщение о взрыве на площадке у дома 4 на Богословской улице поступило вечером в четверг. Тем не менее выяснилось, что был слышен не взрыв, а хлопок.



В большом мусорном контейнере нашли пустые пивные кеги, одна из которых была проткнутой. Сообщается, что хлопок, который услышали жители, произошел из-за того, что кто-то повредил емкость для напитка.