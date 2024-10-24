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Происшествия Громкий хлопок поднял на уши Богословскую улицу

Громкий хлопок поднял на уши Богословскую улицу

1 858
6 комментариев

В Калининском районе на Богословской улице житель пожаловался на взрыв, произошедший на площадке у его дома. Оказалось, всему виной — пивные кеги. Об этом стало известно «Фонтанке» в четверг, 24 октября.

Сообщение о взрыве на площадке у дома 4 на Богословской улице поступило вечером в четверг. Тем не менее выяснилось, что был слышен не взрыв, а хлопок.

В большом мусорном контейнере нашли пустые пивные кеги, одна из которых была проткнутой. Сообщается, что хлопок, который услышали жители, произошел из-за того, что кто-то повредил емкость для напитка.

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Пивная кегля Хлопок Звонок о взрыве
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Комментарии
6
SPbCitizen
1 час
Аааа, взрыв мозга )))) Какие пивные кегли? Емкость называется кег. И, да, слово мужского рода, поэтому никаких «пустые пивные кегли, одна из которых было проткнутой» быть не может. И в любом случае «одна … было проткнутой» - это уже ни в какие ворота не лезет
pgrad
55 минут
А, ну всё ясно-понятно: если пивные кеги - то взрыв, а если боеприпасы - тогда хлопок!
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