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Происшествия Похищение подростка в Петербурге обернулось уголовным делом

Похищение подростка в Петербурге обернулось уголовным делом

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3 комментария

Похищение подростка в Санкт-Петербурге обернулась возбуждением уголовного дела. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК Северной столицы.

По данным следствия, накануне днем трое предполагаемых похитителей силой посадили несовершеннолетнего в автомобиль в Ломоносове и потребовали от него 30 тысяч рублей, которые тот им якобы был должен. Выдвинув требование, фигуранты выпустили ребенка из машины, отправив его за деньгами к родителям с условием, что он вернется и передаст им оговоренную сумму. О случившемся подросток сообщил матери, которая и позвонила в полицию. «Фонтанка» выяснила, что вскоре после этого оперативник уголовного розыска при помощи коллег из ППСП задержал 24-летнего жителя города Ломоносова, осужденного три года назад за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили протокол о мелком хулиганстве.

Пресс-служба СК уточнила, что все трое вымогателей были задержаны, им предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Похищение подростка Петербург Уголовное дело
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Комментарии
3
Igor_SPb
22 минуты
"протокол о мелком хулиганстве" - административка, "похитители" на свободе, подростка теперь закопают, чтоб другим неповадно. Такой вот киднеппинг по-русски, обычно у родителей выкуп требуют, а тут у самого киндера.
Гость
55 минут
Снова чорний шерст из отечественных неспециалистов показывает свой красивый обычай в нашем обществе. 🥱
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