Похищение подростка в Петербурге обернулось уголовным делом

Похищение подростка в Санкт-Петербурге обернулась возбуждением уголовного дела. Об этом 18 ноября сообщает пресс-служба ГСУ СК Северной столицы.
По данным следствия, накануне днем трое предполагаемых похитителей силой посадили несовершеннолетнего в автомобиль в Ломоносове и потребовали от него 30 тысяч рублей, которые тот им якобы был должен. Выдвинув требование, фигуранты выпустили ребенка из машины, отправив его за деньгами к родителям с условием, что он вернется и передаст им оговоренную сумму. О случившемся подросток сообщил матери, которая и позвонила в полицию. «Фонтанка» выяснила, что вскоре после этого оперативник уголовного розыска при помощи коллег из ППСП задержал 24-летнего жителя города Ломоносова, осужденного три года назад за грабеж. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него оформили протокол о мелком хулиганстве.
Пресс-служба СК уточнила, что все трое вымогателей были задержаны, им предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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