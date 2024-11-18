Приставы рассказали, где в Петербурге больше всего проштрафившихся за пьяное вождение

В 2024 году с любителей сесть за руль пьяным в Петербурге взыскали десятки миллионов рублей. В лидерах — жители спальных районов на юге и севере города.

В этом году петербургские приставы возбудили в отношении жителей города 1280 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД за пьяное вождение и передачу управления транспортом пьяному водителю, рассказали 18 ноября в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу. В общей сложности с нарушителей взыскали в городской бюджет более 23 миллионов рублей. Фактическим исполнением окончено 774 производства.

Чаще всего должниками по штрафам за пьяное вождение в 2024 году становились жители Красносельского, Фрунзенского и Выборгского районов города, причем последние два были в лидерах и год назад. Третьим тогда был Центральный район, который в этом году потеснил Красносельский.

Данное нарушение, напомним, карается лишением прав на 1,5-2 года и штрафом в 30 тысяч рублей.