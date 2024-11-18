Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

ю-з.

 737мм 86%
Подробнее
4 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Чемпионка мира по шахматам
Нападение на Вадима Евсеева
Дом Радио
Фильм о Трампе — что в нём
Промышленный Петербург
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Происшествия Приставы рассказали, где в Петербурге больше всего проштрафившихся за пьяное вождение

Приставы рассказали, где в Петербурге больше всего проштрафившихся за пьяное вождение

2 723
4 комментария

В 2024 году с любителей сесть за руль пьяным в Петербурге взыскали десятки миллионов рублей. В лидерах — жители спальных районов на юге и севере города.

В этом году петербургские приставы возбудили в отношении жителей города 1280 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД за пьяное вождение и передачу управления транспортом пьяному водителю, рассказали 18 ноября в пресс-службе ГУ ФССП по Петербургу. В общей сложности с нарушителей взыскали в городской бюджет более 23 миллионов рублей. Фактическим исполнением окончено 774 производства.

Чаще всего должниками по штрафам за пьяное вождение в 2024 году становились жители Красносельского, Фрунзенского и Выборгского районов города, причем последние два были в лидерах и год назад. Третьим тогда был Центральный район, который в этом году потеснил Красносельский.

Данное нарушение, напомним, карается лишением прав на 1,5-2 года и штрафом в 30 тысяч рублей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург Приставы Пьяный водитель Штрафы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
266097915
43 минуты
Наверно деньги потратили на помощь больным детям!
280206998
59 минут
Зачем нам эта статистика?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45