Польша подняла в воздух истребители из-за российской активности в небе над Украиной

Польша впервые за три месяца подняла в воздух свои и союзные истребители. Об этом Оперативное командование вооруженных сил страны сообщило в соцсетях 17 ноября, передает РИА Новости. Причиной стало применение российской армией ракет и беспилотных летательных аппаратов против объектов на Украине.

Также польская армия привела «в состояние наивысшей готовности» наземные системы ПВО и радиолокационной разведки». Через несколько часов польское военное командование решило вернуть истребители на землю и заявило о прекращении операции в воздушном пространстве.

Как отмечает ТАСС, вооруженные силы Польши в последний раз применяли эту меру в конце августа.

Ранее появилась информация, что 17 ноября на всей территории Украины в течение 2,5 часов была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах и экстренных отключениях электроэнергии. Минобороны РФ отчиталось, что Вооруженные Силы нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, и предприятиям, выпускающим военную продукцию.