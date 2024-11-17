Минобороны отчитывается о массированном ударе по энергообъектам и аэродромам Украины

Утром 17 ноября Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины и предприятиям, выпускающим военную продукцию. Удары нанесены «высокоточными средствами поражения большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», сообщает Министерство обороны.

В 144 районах Украины нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газодобычи, энергетики, используемым для работы предприятий ВПК, также поражены склад беспилотников и скопления живой силы и военной техники.

Украинские энергетики, по данным СМИ, сегодня предупреждали об экстренных отключениях электричества по всей стране. Сообщалось об ударах по Киеву, Киевской области, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой, Закарпатской, Ровненской областях.