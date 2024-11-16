Жителей аварийного дома на пересечении Саперного и Восстания переселят в маневренный фонд

Жителей аварийного исторического дома на пересечении Сапёрного переулка и улицы Восстания решено переселить в маневренный фонд, квартиры для них уже подготовлены — сообщила пресс-служба Центрального района 16 ноября.
Пятиэтажный доходный дом Гордона на Сапёрном, 16 был построен в начале XIX века. Сейчас в нём 12 парадных. Всех его жителей переселят на время капитального ремонта. Соответствующее решение было принято после комиссионного осмотра с участием представителей жилищного комитета, городской аварийной службы, управляющей домом компании и экспертов.
«Комиссия подтвердила аварийное состояние отдельных строительных конструкций. После проведения всех противоаварийных мер жильцы смогут вернуться домой», — отмечает пресс-служба Центрального района.
Для жителей дома действуют горячие линии по вопросам расселения и размещения в маневренном фонде: 417-46-02, 576-10-98.
Сообщается, что адрес взял на особый контроль вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как собственники жилья в разрушающихся исторических домах Петербурга обсудили защиту своих прав. Среди них были собственники квартир в обрушившихся домах на Гороховой и на Большой Зелениной.
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