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Город Жителей аварийного дома на пересечении Саперного и Восстания переселят в маневренный фонд

Жителей аварийного дома на пересечении Саперного и Восстания переселят в маневренный фонд

851
4 комментария

Жителей аварийного исторического дома на пересечении Сапёрного переулка и улицы Восстания решено переселить в маневренный фонд, квартиры для них уже подготовлены — сообщила пресс-служба Центрального района 16 ноября.

Пятиэтажный доходный дом Гордона на Сапёрном, 16 был построен в начале XIX века. Сейчас в нём 12 парадных. Всех его жителей переселят на время капитального ремонта. Соответствующее решение было принято после комиссионного осмотра с участием представителей жилищного комитета, городской аварийной службы, управляющей домом компании и экспертов.

«Комиссия подтвердила аварийное состояние отдельных строительных конструкций. После проведения всех противоаварийных мер жильцы смогут вернуться домой», — отмечает пресс-служба Центрального района.

Для жителей дома действуют горячие линии по вопросам расселения и размещения в маневренном фонде: 417-46-02, 576-10-98.

Сообщается, что адрес взял на особый контроль вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как собственники жилья в разрушающихся исторических домах Петербурга обсудили защиту своих прав. Среди них были собственники квартир в обрушившихся домах на Гороховой и на Большой Зелениной.

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Комментарии
4
Отец Родной
32 минуты
Маневренный фонд, это тепловоз что-ли столыпинский? Куда будут маневрировать?
Гость
3 минуты
Сами то жители считают свой дом аварийным?
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