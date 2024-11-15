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Политика Reuters: сенаторы США потребовали расследовать связи Маска с Россией

Reuters: сенаторы США потребовали расследовать связи Маска с Россией

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6 комментариев

Сенаторы-демократы, член комитета по иностранным делам Джин Шахин и председатель комитета по вооруженным силам сената Джек Рид призвали Пентагон провести расследование о связях бизнесмена Илона Маска с Россией. Об этом 15 ноября сообщает Reuters со ссылкой на текст письма сенаторов.

Демократы призвали расследовать телефонные разговоры, которые Маск якобы вел с официальными лицами в России, включая главу государства. Письмо было направлено генпрокурору Меррику Гарланду и генеральному инспектору Пентагона Роберту Сторчу. Авторы считают, что контакты бизнесмена с правительством РФ могут иметь влияние на контракты с правительством США, заключенные компанией Маска SpaceX.

Ранее Wall Street Journal опубликовал материал, в котором утверждалось, что президент России Владимир Путин и Илон Маск находятся в постоянном контакте. Однако в Кремле эту информацию назвали абсолютно ложной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что российский лидер контактировал с Маском только один раз, и это было до 2022 года.

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Комментарии
6
Сила в Правде!!
1 час
скушают маска а следом и трампа... хе-хе.
Гость
26 минут
Глубинное государство демократов сопротивляется..
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