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Власть Песков: информация об общении Путина с Маском «абсолютно ложная»

Песков: информация об общении Путина с Маском «абсолютно ложная»

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11 комментариев

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсолютной ложью сообщение WSJ о том, что президент РФ Владимир Путин и бизнесмен Илон Маск поддерживают регулярные контакты.

«Эта абсолютно ложная информация опубликована в газете Wall Street Journal. Действительно, у Путина был один контакт с Маском, об этом уже сообщалось. Это было до 22 года», — заявил 25 октября Песков.

Это была средняя по продолжительности телефонная беседа, она носила ознакомительный характер, говорили о технологиях для будущего. После этого никаких контактов у Путина с Маском не было.

«К сожалению, и в этом издании, и в других американских изданиях много лживых угроз в последнее время, что мы не имеем привычки первым делом за кофе читать эти издания, ибо не воспринимаем их больше как авторитетные, говорящие только правду газеты», — отметил Песков.

По его словам, слухи о контактах Маска и Путина — это, скорее всего, элемент жесткой предвыборной борьбы в США.

«Вы помните, что неделей ранее рассказывали, как Путин целыми днями якобы беседует с Трампом, теперь якобы он все время беседует с Маском. Это все неправда», — добавил Песков.

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Комментарии
11
михаил.ру
1 час
значит 100% верная инфа
282799367
1 час
Фраза «абсолютно ложная» из усатых уст звучит, по меньшей мере, двусмысленно.
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