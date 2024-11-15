Правительство одобрило проект поправок в законопроект о майнинге

Правительство РФ внесло проект поправок к законопроекту о майнинге. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Одобренный проект поправок вводит правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, ее купли-продажи и обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем.

Цифровая валюта будет признаваться для целей налогообложения имуществом; доходы в виде цифровой валюты станут учитываться в размере ее рыночной стоимости; доходы можно будет уменьшать на понесенные из-за майнинга расходы.

Помимо этого, операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС, а доходы от операций с цифровой валютой будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами.

Предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15%.

Ранее закон о регулировании оборота цифровой валюты в России подписал Владимир Путин.

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