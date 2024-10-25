Закон о регулировании оборота цифровой валюты в России подписан президентом

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. Документ опубликован 25 октября на портале правовых актов.
Согласно закону, контролем за реестром майнеров отныне будет заниматься Федеральная налоговая служба (ФНС), а не Минцифры, и ведомство сможет исключать из реестра майнеров компании за нарушения в течение одного года.
Правительство РФ сможет запрещать майнинг цифровой валюты в конкретных регионах страны или на их отдельных территориях, определять порядок и случаи введения таких ограничений и регулировать деятельность операторов, предоставляющих инфраструктуру для майнинга. В частности, правительство может запрещать участие в майнинг-пуле — специальном сервере, используемом для распределения нагрузки по добыче криптовалюты.
Граждане могут осуществлять майнинг без включения в реестр, если укладываются в заданные лимиты по потреблению электричества. ИП и юридические лица смогут майнить только после внесения в реестр.
Нововведения вступают в силу с 1 ноября.
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