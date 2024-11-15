Аномально тепло в шаге от шторма. Петербуржцев предупреждают о сложной погоде в субботу

ГУ МЧС по Петербургу 15 ноября предупреждает о ветреной погоде.

По прогнозу синоптиков, ветер усилится 16 ноября. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. По шкале Бофорта это шаг до шторма — очень крепкий ветер.

Ветер начнёт крепчать под влиянием североатлантического циклона. Он же обеспечит аномально высокие температуры. В субботу прогнозы обещают до 10 градусов тепла. Ожидается, что в воскресенье будет на несколько градусов прохладнее. С этого начнётся переход на более холодную погоду.