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Город Аномально тепло в шаге от шторма. Петербуржцев предупреждают о сложной погоде в субботу

Аномально тепло в шаге от шторма. Петербуржцев предупреждают о сложной погоде в субботу

5 686
2 комментария

ГУ МЧС по Петербургу 15 ноября предупреждает о ветреной погоде.

По прогнозу синоптиков, ветер усилится 16 ноября. Местами его порывы будут достигать 18 метров в секунду. По шкале Бофорта это шаг до шторма — очень крепкий ветер.

Ветер начнёт крепчать под влиянием североатлантического циклона. Он же обеспечит аномально высокие температуры. В субботу прогнозы обещают до 10 градусов тепла. Ожидается, что в воскресенье будет на несколько градусов прохладнее. С этого начнётся переход на более холодную погоду.

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Комментарии
2
Гость
1 час
уж скорее бы зима!!! надоела уже эта погода!!! любую переживём!!!
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