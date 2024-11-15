«Впереди предзимье». Вслед за теплом в Петербург придёт сложная погода

В пятницу, 15 ноября, после четырёх подряд пасмурных дней в Петербурге увидели солнце. Правда, недолго. К полудню небо закрыли облака, а во второй половине дня ожидается дождь. «Но оно показалось», — пишет главный синоптик города Александр Колесов в своем канале .

Под влиянием циклонов сегодня ветер в Петербурге начнет усиливаться. Выходные тоже ожидаются ветреными, направление то же — западное. Днём в субботу при максимальном усилении порывы, особенно в прибрежной части города, будут достигать 15–17 м/с. Но ветер принесёт к нам дополнительное тепло, которое сможет повысить температуру до 7–9 градусов. Дождь завтра пройдет, как и сегодня, во второй половине дня.

В воскресенье ветер снова будет довольно свежим, 8–13 м/с, и при этом начнется понижение температуры. После очень теплой ночи днём будет не больше 5–7 градусов, осадки ожидаются периодические. И с этого понижения температуры начнется общая тенденция к переходу на более холодную погоду.

«Впереди предзимье с осадками в виде снега, с температурой воздуха днем близкой к нулю градусов и отрицательной ночью», — отмечает Колесов.

Уже в начале следующей недели будет идти не только дождь, но и снег, а температура опустится до 2–4 градусов.