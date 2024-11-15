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Город Ждите аномалию. Подробный прогноз погоды в Петербурге на выходные

Ждите аномалию. Подробный прогноз погоды в Петербурге на выходные

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Выходные принесут в Петербург мощную волну тепла, которая на своём пике, вечером в субботу, вплотную приблизится к рекордным отметкам. А формировать погоду в регионе продолжат североатлантические циклоны, тёплый сектор одного из них и станет причиной облачной и ветреной погоды с небольшими дождями и аномально высокими температурами. Подробным прогнозом на ближайшие три дня поделился с «Фонтанкой» 15 ноября ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Сегодня в городе, как уже сообщалось, облачно с прояснениями, ближе к вечеру небольшой дождь, днём +4…+6 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу облачно, небольшие дожди. Ночью +5…+7 градусов, днём +9…+11. Ветер юго-западный 6-11 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

В воскресенье облачно, днем с прояснениями, кратковременные дожди. Ночью +4…+6 градусов, днём +5…+7. Ветер юго-западный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 738 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Новую неделю, по предварительному прогнозу, Петербург встретит в тыловой, более холодной части уходящего циклона. Температура начнёт понижаться, среди капель дождя вновь закружит снег, днем ожидается +3…+5 градусов.

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Погода Погода в Петербурге Прогноз погоды Михаил Леус
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