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Город Атмосферный фронт идет на Петербург, он изменит погоду

Атмосферный фронт идет на Петербург, он изменит погоду

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Сегодня понадобятся зонтики: после обеда в Петербурге ожидается дождь.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 ноября в городе облачно с прояснениями, днем небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ветер умеренный. Температура воздуха днем составит 4–6 градусов.

В первой половине дня погоду в регионе будет формировать небольшой гребень антициклона, так что выглянет солнце и обойдётся без осадков. А после полудня скажется приближение очередного атмосферного фронта. Он вернёт в регион плотные облака и ближе к вечеру принесёт дожди. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы, сообщает центр «ФОБОС».

Завтра, в субботу, будет теплее — 9–11 градусов, но возможны дождь и порывистый ветер. В воскресенье погода будет примерно такая же, но прохладнее — 4–6 градусов.

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