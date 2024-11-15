В Петербурге уволили главу фонда капремонта. Он не проработал и трех месяцев

Евгений Петров уволен с должности врио директора петербургского фонда капремонта. Его обязанности будет выполнять заместитель Леонид Вишневский.
По данным «Фонтанки», соответствующее решение еще накануне, 14 ноября, подписал новый преседатель комитета имущественных отношений Владимир Уваров. КИО является учредителем фонда.
Напомним, Евгений Петров пришел в фонд капремонта в этом году, до этого он работал в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина. В конце августа он возглавил фонд после ухода Дмитрия Шутова, который руководил им с конца 2021 года.
Годовой план капитального ремонта домов в Петербурге на 2025 год составляет порядка 30 млрд рублей и около 2,7 тысячи видов работ. При этом большую часть средств предполагается собрать за счет взносов с горожан, от бюджета ждут менее 9 млрд рублей.
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