В берлинском общественном транспорте предложили сделать вагоны только для женщин

В общественном транспорте Берлина предложили сделать вагоны, предназначенные только для женщин. Об инициативе партии зеленых пишет издание The Berliner.
Мера предлагается как один из способов борьбы с ростом сексуального насилия в общественном транспорте: в прошлом году было зафиксировано около 400 подобных инцидентов (из 7000 в целом).
Партия зеленых выступает за то, чтобы вагоны метро были зарезервированы исключительно для женщин в непиковые часы. Антье Капек, представитель партии по вопросам политики в сфере транспорта, предложила размещать вагоны только для женщин непосредственно позади поездов или в их конце, следуя успешной модели, реализованной в Токио.
Кроме того, зеленые призывают создать четко обозначенные зоны на платформах с аварийными будками и усиленным видеонаблюдением.
Немецкое издание Bild отреагировало на предложение и запустило голосование, 57% участников которого не поддержали инициативу зеленых.
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