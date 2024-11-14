В берлинском общественном транспорте предложили сделать вагоны только для женщин

Мера предлагается как один из способов борьбы с ростом сексуального насилия в общественном транспорте: в прошлом году было зафиксировано около 400 подобных инцидентов (из 7000 в целом).

Партия зеленых выступает за то, чтобы вагоны метро были зарезервированы исключительно для женщин в непиковые часы. Антье Капек, представитель партии по вопросам политики в сфере транспорта, предложила размещать вагоны только для женщин непосредственно позади поездов или в их конце, следуя успешной модели, реализованной в Токио.