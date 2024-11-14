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Общество В берлинском общественном транспорте предложили сделать вагоны только для женщин

В берлинском общественном транспорте предложили сделать вагоны только для женщин

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7 комментариев

В общественном транспорте Берлина предложили сделать вагоны, предназначенные только для женщин. Об инициативе партии зеленых пишет издание The Berliner.

Мера предлагается как один из способов борьбы с ростом сексуального насилия в общественном транспорте: в прошлом году было зафиксировано около 400 подобных инцидентов (из 7000 в целом).

Партия зеленых выступает за то, чтобы вагоны метро были зарезервированы исключительно для женщин в непиковые часы. Антье Капек, представитель партии по вопросам политики в сфере транспорта, предложила размещать вагоны только для женщин непосредственно позади поездов или в их конце, следуя успешной модели, реализованной в Токио.

Кроме того, зеленые призывают создать четко обозначенные зоны на платформах с аварийными будками и усиленным видеонаблюдением.

Немецкое издание Bild отреагировало на предложение и запустило голосование, 57% участников которого не поддержали инициативу зеленых.

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Комментарии
8
VKuser279092
26 минут
А не проще ли выпереть из Германии чуждых мигрантов, особенно, арабов, чёрных африканцев и кавказцев? Сразу проблема исчезнет, вместе с источником.
iamback
28 минут
А если женщины начнут домагиваться женщин?
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