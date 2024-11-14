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Общество «Не дай бог»: Лукашенко — о женщине — президенте Белоруссии

«Не дай бог»: Лукашенко — о женщине — президенте Белоруссии

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22 комментария

Александр Лукашенко высказался против того, чтобы в настоящее время на посту президента Белоруссии оказалась женщина. Слова главы государства 14 ноября приводит БЕЛТА.

«Президентом не становятся — президентом рождаются», — провозгласил Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов, может ли женщина занять высшую государственную должность. По мнению Лукашенко, у человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся как президенту.

«В Белоруссии, не дай бог, женщину изберут, — высказался Лукашенко. — В Белоруссии президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность».

Описав порядки и нравы американского общества, где женщина участвует в выборах главы государства, Лукашенко отметил: «Может, со временем мы тоже подойдем к такому стилю. Но пока он другой». Президент все же подчеркнул, что «преклоняется перед женщинами» и «не принижает» их значимость, однако «они должны быть рядом».

Ранее начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова отказалась от участия в президентской гонке в Белоруссии.

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Александр Лукашенко Белоруссия Женщина-президент
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Комментарии
22
Рострелли
1 час
Что за половая дискриминация? А родиться картофелеводом и стать президентом - это ошибка природы?
Snow*
1 час
однако «они должны быть рядом». Рядом, я сказал!
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