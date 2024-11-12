«Мы надежный тыл»: двое кандидатов отказались от участия в выборах президента Белоруссии

Начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова и председатель Республиканского совета общественного объединения «Белорусский союз офицеров» Сергей Бобриков 12 ноября отказались от участия в президентской гонке в Белоруссии. Об этом сообщило государственное информагентство БЕЛТА.

Бобриков объяснил свое «непростое решение» просьбами офицеров — военные мужи призвали его снять свою кандидатуру, чтобы «…сплотиться вокруг нашего главнокомандующего, поддержать действующего президента». Он, разумеется, не смог им отказать в это «очень трудное время».

Чемоданова сослалась на аналогичный «запрос общества». Она заявила, что в Белоруссии четко выстроена политическая система и любой гражданин (но в первую очередь патриот страны) сможет участвовать в президентских выборах, но «никто, кроме Александра Лукашенко, не сможет обеспечить… безопасность страны и ее поступательное развитие».

«Мы — команда нашего президента. И самое главное — мы надежный тыл, в чем можно не сомневаться», — провозгласила Чемоданова.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Они будут седьмыми в истории Белоруссии с 1994 года. Шесть раз подряд в голосовании побеждал нынешний президент Александр Лукашенко. Ранее «Фонтанка» сообщала, что баллотироваться на пост президента Белоруссии изъявили желание девять человек.