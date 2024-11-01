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Политика На пост президента Белоруссии баллотируются девять человек

На пост президента Белоруссии баллотируются девять человек

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16 комментариев

Баллотироваться на пост президента Белоруссии изъявили желание девять человек. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны в пятницу, 1 ноября.

Сегодня комиссия завершила приём документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, передает ТАСС.

К настоящему моменту проведена регистрация инициативных групп действующего президента Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой.

Остальные заявки ЦИК рассмотрит 4 ноября.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Они будут седьмыми в истории Белоруссии с 1994 года. Шесть раз подряд в голосовании побеждал нынешний президент Александр Лукашенко. В августе этого года он посоветовал белорусам «привыкать» к мысли о другом президенте. При этом президент заявил, что будет готов уйти на покой только при определенных условиях.

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Комментарии
16
AEG1
1 час
Ну, одного все знают. А остальные еще на свободе?
rmk
43 минуты
Есть такая игра - напёрстки. Выигрывает в неё обычно один, один и тот же:)
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