На пост президента Белоруссии баллотируются девять человек

Баллотироваться на пост президента Белоруссии изъявили желание девять человек. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны в пятницу, 1 ноября.

Сегодня комиссия завершила приём документов на регистрацию инициативных групп по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты, передает ТАСС.

К настоящему моменту проведена регистрация инициативных групп действующего президента Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича, председателя Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка и начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой.

Остальные заявки ЦИК рассмотрит 4 ноября.

Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года. Они будут седьмыми в истории Белоруссии с 1994 года. Шесть раз подряд в голосовании побеждал нынешний президент Александр Лукашенко. В августе этого года он посоветовал белорусам «привыкать» к мысли о другом президенте. При этом президент заявил, что будет готов уйти на покой только при определенных условиях.