Основные проекты благоустройства в 2025 году назвали в Смольном

Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова во время пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказала о планах на развитие города в 2025 году. Основным вектором станет благоустройство набережных, пляжей и крупных парков. При этом постараются поддержать развитие и небольших зеленых пространств и дворов.

«Из крупных объектов — Линейный парк, третий этап благоустройства. Большие планы по Курортному району, продолжение развития береговых линий в зоне пляжей. Это тоже серьезная работа. Мы от формальных принципов перешли к комплексному благоустройству, созданию серьезного инженерного блока, обустройству душевых, туалетов», — сказала Лариса Канунникова.

Ожидается, что в 2025 году благоустроят еще три пляжа, появится 12–13 новых благоустроенных береговых линий. Проекты предполагают создание не только непрерывных пешеходных зон, но велодорожек.

Зампред комитета по благоустройству отметила, что правительство старается развивать все районы города и разные территории. Среди проектов 2025 года — продолжение работ на набережной Большой Невки в Приморском районе, берегов Суздальских озер в Выборгском районе, благоустройство Парка строителей в Невском районе. В планах также много тематических, маленьких парков и небольших скверов — подчеркнула Канунникова.

«Поэтапные проекты, в несколько лет, — это возможность посмотреть, как будут развиваться и жить обновленные территории. Как будет развиваться Смоленка, как завершатся работы на Карповке, продолжение Охты — Оккервиля», — отметила Канунникова.

В 2025 году в городе планируют обустроить 48 общественных пространств. Адресную программу дополнят идеи, за которые проголосуют жители в рамках проектов «Твой бюджет» и «Родной район». Количество дворовых территорий, которым повезет, будет понятно позже, это зависит от бюджетов в распоряжении муниципальных администраций.

Ранее «Фонтанка» рассказала о том, как протестировали новый светомузыкальный фонтан в Линейном парке на Васильевском. Его планируют торжественно открыть в мае 2025 года, на День города.