Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 754мм 92%
Подробнее
7 Пробки
USD 98,37
EUR 104,29
Рейд на Апрашке
Подробности дела Оверчука
Дом Радио
Строители против ЦБ
Промышленный Петербург
Алена Апина в Петербурге
Кичеджи платит за всех
Лурье против лже-Беглова
Рейтинги "Фонтанки"
Город Основные проекты благоустройства в 2025 году назвали в Смольном

Основные проекты благоустройства в 2025 году назвали в Смольном

1 506
3 комментария

Заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова во время пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказала о планах на развитие города в 2025 году. Основным вектором станет благоустройство набережных, пляжей и крупных парков. При этом постараются поддержать развитие и небольших зеленых пространств и дворов.

«Из крупных объектов — Линейный парк, третий этап благоустройства. Большие планы по Курортному району, продолжение развития береговых линий в зоне пляжей. Это тоже серьезная работа. Мы от формальных принципов перешли к комплексному благоустройству, созданию серьезного инженерного блока, обустройству душевых, туалетов», — сказала Лариса Канунникова.

Ожидается, что в 2025 году благоустроят еще три пляжа, появится 12–13 новых благоустроенных береговых линий. Проекты предполагают создание не только непрерывных пешеходных зон, но велодорожек.

Зампред комитета по благоустройству отметила, что правительство старается развивать все районы города и разные территории. Среди проектов 2025 года — продолжение работ на набережной Большой Невки в Приморском районе, берегов Суздальских озер в Выборгском районе, благоустройство Парка строителей в Невском районе. В планах также много тематических, маленьких парков и небольших скверов — подчеркнула Канунникова.

«Поэтапные проекты, в несколько лет, — это возможность посмотреть, как будут развиваться и жить обновленные территории. Как будет развиваться Смоленка, как завершатся работы на Карповке, продолжение Охты — Оккервиля», — отметила Канунникова.

В 2025 году в городе планируют обустроить 48 общественных пространств. Адресную программу дополнят идеи, за которые проголосуют жители в рамках проектов «Твой бюджет» и «Родной район». Количество дворовых территорий, которым повезет, будет понятно позже, это зависит от бюджетов в распоряжении муниципальных администраций.

Ранее «Фонтанка» рассказала о том, как протестировали новый светомузыкальный фонтан в Линейном парке на Васильевском. Его планируют торжественно открыть в мае 2025 года, на День города.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
280206998
17 минут
Одна говорильня. Когда стоянки для зимних рыбаков сделают?
Гость
1 час
Вполне неплохо сделали в Курортном, но мало
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
Новости компаний
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Новости компаний
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
ТОП 5
Новости компаний
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40
В GloraX Premium Белорусская появилась опция отделки и меблировки
14 ноября, 11:25
Экономь на поездках по городу с Drivee
14 ноября, 10:00
Будущее не за горами: в Петербурге набирает популярность проект «На Царскосельских холмах»
13 ноября, 18:00
Клиенты Sber Private Banking и СберПервого могут оформить Кредитную СберКарту Премиум
13 ноября, 17:08
«Ростелеком» в Петербурге и Ленобласти предложил новые тарифы на услуги для дома и семьи
13 ноября, 17:04
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
13 ноября, 17:00
БСПБ признан «Человекоцентричной компанией года» за персональный подход в обслуживании участников ВЭД
13 ноября, 16:25