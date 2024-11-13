Новый светомузыкальный фонтан протестировали в Линейном парке на Васильевском

В петербургском Линейном парке, который объединяет несколько зеленых зон Василеостровского района, протестировали новый световой фонтан. Он находится в сквере Александра Володина.

Фонтан построили в рамках второго этапа благоустройства парка, завершение которого было запланировано на октябрь. По состоянию на ноябрь фонтан подключен ко всем системам, его проверили и настроили. В штатном режиме фонтан предполагается открыть в мае 2025 года.

Благоустроенный участок Линейного парка. До и после

Согласно документации контракта, в фонтане 135 форсунок, расположенных в шесть контуров. На установку оборудования было предусмотрено 130,5 миллиона рублей. Общая стоимость второго этапа благоустройства парка составила 464,5 миллиона рублей.

Проект Линейного парка включает в себя зеленые участки вдоль ЗСД и реки Смоленки от Наличной улицы. Помимо сквера Александра Володина, это безымянные скверы вдоль Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, зоны вдоль Морской набережной. Благоустройство было профинансировано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».