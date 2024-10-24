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Город В будущем Линейном парке на Васильевском меняют высохшие деревья на здоровые

В будущем Линейном парке на Васильевском меняют высохшие деревья на здоровые

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На территории Василеостровского района, в будущем Линейном парке, высаживают сотни новых деревьев. Это делают силами и подрядчиков, и местных жителей, которые выходят на субботники. В октябре одна из компаний занялась заменой ранее погибших деревьев на новые за свой счет. Таким образом, посадят заново почти 300 сосен.

Проект Линейного парка включает в себя зеленые участки вдоль ЗСД и реки Смоленки от Наличной улицы. Это сквер Александра Володина, безымянные скверы вдоль Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей, зоны вдоль Морской набережной. Благоустройство финансируется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Администрация Василеостровского района Петербурга рассказывала в своих соцсетях об активной высадке новых деревьев в рамках второго этапа благоустройства: подрядчик ООО РСИ поставил несколько сотен хвойных деревьев среднего размера, до этого были посажены тысячи лиственных деревьев, кустарников, многолетних цветов. А 19 октября, во время общегородского «Доброго субботника», озеленением занимались сотрудники районной администрации и добровольцы.

Сейчас завершается второй этап обустройства парка. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по благоустройству, впереди третий этап. До завершения работ по всем контрактам городское садово-парковое хозяйство не сможет взять парк на обслуживание. Поэтому пока уходом за молодыми деревьями занимается районная администрация вместе с подрядчиками.

На первом этапе, завершившемся в 2023 году, обустраивали участок между ЗСД и улицей Кораблестроителей, от ЖК «Морской каскад» до четной стороны Новосмоленской набережной. Там были проложены дорожки, установлена система освещения, высажено около 460 сосен и елей, 250 лиственных деревьев, тысячи кустарников и многолетних растений. Весной 2024-го местные жители жаловались, что многие хвойные деревья зачахли: выглядели высохшими и, возможно, погибшими.

«Яндекс. Карты»

Администрация Василеостровского района усилила полив проблемных деревьев. Однако в конечном счете было решено заменить посадки, которые выглядят как погибшие. Исполнители первого этапа, «С-Индустрия», дождались осени, чтобы и новое поколение деревьев не пострадало из-за жары.

«Сейчас видно, что некоторые из засохших поначалу сосен воспряли и начали расти. Мы внимательно проверили все посадки и постарались сохранить те, что выглядят неплохо. Погибло не так много деревьев, но принято решение заменить все, что похожи на засохшие, поскольку со стороны жителей было много беспокойства», — рассказал «Фонтанке» директор компании «С-Индустрия» Денис Плясов.

Всего за октябрь планируют заменить в рамках гарантийных обязательств около 300 хвойных — большую часть. Погибшие отправляют на измельчение и утилизацию. На замену им высаживают сосну чёрную и сосну обыкновенную. Все деревья средних размеров, привезены из питомников Ленинградской области. Посадки проводят небольшими партиями, по нескольку десятков саженцев, чтобы обеспечить им тщательный уход в первое время. Завершить замену деревьев планируют в течение недели.

«В контракте не прописано обязательство по уходу за деревьями после приемки работ. Мы сами взяли на себя эту работу. Мы обязуемся, как правильный бизнес, по весне приехать, и чем сможем, соответственно, поможем — и с поливом, и с удобрениями, дополнительно проследим за этим», — отмечает директор «С-Индустрии» Денис Плясов.

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Специалисты компании считают, что проблема с деревьями возникла из-за аномально жаркой погоды минувшим летом. Действительно, оно не обошлось без рекордов.

Как убедилась «Фонтанка», оплата ухода за деревьями после посадки не предусмотрена ни в контракте, ни в смете на первый этап благоустройства Линейного парка.

При этом гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 месяцев после приемки, и подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), если не докажет, что они произошли из-за неправильной эксплуатации или износа. По договору, компанию имеют право привлекать к безвозмездному устранению проблем, даже если не выявлено нарушение формальных требований, а есть «иные недостатки, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации». Гарантийный срок продлевают на время устранения недостатков.

Контракт на первый этап благоустройства Линейного парка был заключен по цене в 420,8 миллиона рублей. На второй — 464,5 миллиона рублей. В конце лета и осенью разыграли еще несколько тендеров именно на поставку деревьев в Линейный парк, на общую сумму в 20,78 миллиона рублей. Также есть свежезаключенный контракт на поставку малых архитектурных форм на 1,3 миллиона рублей.

Как рассказывала в своих соцсетях администрация Василеостровского района, на благоустроенных территориях в Линейном парке постепенно запускают новую систему освещения.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как в Красногвардейском районе проходит благоустройство будущей «Ильинской слободы» вдоль рек Охта и Лубья.

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