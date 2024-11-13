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Общество «Тимур, мы всегда будем тебя помнить». Со дня убийства антифашиста Качаравы прошло 19 лет

«Тимур, мы всегда будем тебя помнить». Со дня убийства антифашиста Качаравы прошло 19 лет

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13 комментариев

Со дня убийства антифашиста Тимура Качаравы прошло 19 лет. В среду, 13 ноября, у книжного магазина «Буквоед» на Лиговском появился стихийный мемориал в память о погибшем от рук неонацистов.

Фотокорреспондент «Фонтанки» отправился на место, где убили Тимура Качараву. Вечером там собралось несколько десятков человек. У книжного магазина возле метро «Площадь Восстания» поставили портреты Тимура, цветы и свечи.

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«Тимур, мы всегда будем тебя помнить», — говорится на одном из листов с лозунгом, который разместили возле портретов Качаравы.

Тимур погиб в возрасте 20 лет. Он учился на философском факультете СПбГУ, играл в хардкор-группе Sandinista! , был активным участником антифашистского и анархистского сообщества Петербурга. Качарава был одним из организаторов движения «Еда вместо бомб», которое раздавало еду бездомным людям.

Вечером 13 ноября 2005 года на Тимура и его друга Максима Згибая по сигналу «Анти-Антифа!» напала группа неонацистов. Згибай был серьезно ранен, Качарава получил семь ударов ножом в шею. И умер от потери крови.

Нападавшим в период с 2007 по 2018 годы были вынесены обвинительные приговоры. Последний фигурант дела, которого считали организатором и искали в течение 12 лет, был осужден на полтора года колонии.

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Тимур Качарава Мемориал Убийство
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Комментарии
13
Paul3390
1 час
Можно подумать - эта публика из типа антифа была белыми и пушистыми ангелочками...
Панкихой
2 часа
Опять за "нацистов" взялись басни травить. Перефразируя - Всех "нацистов" перебили, а Россию так и не спасли.
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