«Тимур, мы всегда будем тебя помнить». Со дня убийства антифашиста Качаравы прошло 19 лет

Со дня убийства антифашиста Тимура Качаравы прошло 19 лет. В среду, 13 ноября, у книжного магазина «Буквоед» на Лиговском появился стихийный мемориал в память о погибшем от рук неонацистов.

Источник: Иван Петров / «Фонтанка.ру»







Фотокорреспондент «Фонтанки» отправился на место, где убили Тимура Качараву. Вечером там собралось несколько десятков человек. У книжного магазина возле метро «Площадь Восстания» поставили портреты Тимура, цветы и свечи.

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«Тимур, мы всегда будем тебя помнить», — говорится на одном из листов с лозунгом, который разместили возле портретов Качаравы.

Тимур погиб в возрасте 20 лет. Он учился на философском факультете СПбГУ, играл в хардкор-группе Sandinista! , был активным участником антифашистского и анархистского сообщества Петербурга. Качарава был одним из организаторов движения «Еда вместо бомб», которое раздавало еду бездомным людям.

Вечером 13 ноября 2005 года на Тимура и его друга Максима Згибая по сигналу «Анти-Антифа!» напала группа неонацистов. Згибай был серьезно ранен, Качарава получил семь ударов ножом в шею. И умер от потери крови.