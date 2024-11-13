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Происшествия В Петербурге поймали сбежавшего с СВО военного, устроившего за утро три разбоя

В Петербурге поймали сбежавшего с СВО военного, устроившего за утро три разбоя

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43 комментария

В Петербурге задержали 25-летнего жителя Карелии, который за несколько часов совершил три разбойных нападения. По информации 47news, задержанный ранее находился в зоне специальной военной операции и разыскивался военной полицией как беглец.

Первое сообщение о его преступлении поступило в полицию Кировского района накануне около 7 часов утра. На остановке общественного транспорта на перекрестке улиц Маршала Говорова и Новостроек он напал на двух прохожих, предложив им выпить. Получив отказ, он ударил одного из мужчин камнем по голове, забрал чужой телефон и скрылся.

Через несколько минут он вошел в магазин на улице Маршала Говорова, где, угрожая ножом, потребовал бутылку виски. После этого он распил напиток возле магазина. По данным источников, подобные действия он уже совершал в своем родном городе Медвежьегорске.

Спустя некоторое время Воробьев решил поймать такси. Водитель, который остановился, стал жертвой нападения: молодой человек ударил его ножом и забрал 3 000 рублей. После этого скрылся с места происшествия.

Поймать подозреваемого удалось в Адмиралтейском районе. Во время задержания он заявил, что является участником СВО и отмечает победу русского оружия. В ходе расследования выяснилось, что его действия были вызваны употреблением наркотиков. Также установлено, что боец ранее имел судимость за кражи. В пресс-службе Ленинградского военного округа подтвердили «Фонтанке», что в настоящее время он передан военной полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии
43
Отец Родной
2 часа
Скоро наверное станет главой адмиралтейского района?
tigr
2 часа
элита элит одним словом.
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