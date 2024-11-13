В России заочно арестована замглавы Международного уголовного суда в Гааге

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю председателя Международного уголовного суда в Гааге Рене Аделаиде Софи Алапини-Гансу после выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В России ее обвиняют в уголовном преступлении, предусмотренном статьей о незаконном задержании, заключении под стражу (301 УК РФ). Судье избрали меру в виде заочного ареста на срок 2 месяца. Срок исчисляется с момента ее экстрадиции либо с момента задержания в России.

В понедельник Басманный суд избрал меру другому судье МУС, выдавшего санкцию на арест экс-министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. На прошлой неделе прокурору Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест Путина, обвинили в сексуальных домогательствах.