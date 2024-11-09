Прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина, обвинили в сексуальных домогательствах

Международный уголовный суд в Гааге (МУС) проведет внутреннее расследование в отношении прокурора Карима Хана, ранее выдавшего ордер на арест Владимира Путина, из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом 9 ноября сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Cо ссылкой на внутренний документ суда агентство пишет, что Хана призвали приостановить полномочия на время расследования. В домогательствах его обвинили еще в октябре, но прокурор обвинения отверг и сам попросил провести проверку. Как она будет проходить, пока неизвестно.

Предполагаемая жертва сомневается в беспристрастности внутреннего расследования, поскольку соответствующую комиссию в аппарате МУС возглавляет бывший сотрудник Хана. Офис Хана, как и его адвокаты, пока отказываются комментировать эту ситуацию.

В настоящее время судьи МУС рассматривают запрос Хана, сделанный в мае, на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его начальника обороны и лидеров ХАМАС. Хан заявил, что обвинения в неправомерном поведении совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, в марте прошлого года выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет им «депортацию детей», которых российские власти вывезли из обстреливаемых регионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал: постановка вопроса МУС об аресте главы Российского государства неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию. СК России возбудил уголовное дело против прокурора, председателя и трех судей МУС, которые участвовали в принятии решения о выдаче ордера.