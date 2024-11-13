Житель Ленобласти попал под следствие, приютив сбежавшую школьницу

Побег школьницы в Ленобласти привёл в изолятор её кавалера. Он старше на 19 лет. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 ноября.

32-летний мужчина оказался в изоляторе временного содержания как подозреваемый по делу о половом сношении с несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Санкции третьей части статьи 132 УК предусматривают от трёх до десяти лет лишения свободы.

Мужчину задержали в ночь на 12 ноября у пятиэтажки в Лодейном Поле. Там же нашли 13-летнюю девочку, которую утром потеряла мать. Женщина обратилась в полицию после того, как дочь не появилась в школе.