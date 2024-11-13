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Происшествия Житель Ленобласти попал под следствие, приютив сбежавшую школьницу

Житель Ленобласти попал под следствие, приютив сбежавшую школьницу

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7 комментариев

Побег школьницы в Ленобласти привёл в изолятор её кавалера. Он старше на 19 лет. Об этом стало известно «Фонтанке» 13 ноября.

32-летний мужчина оказался в изоляторе временного содержания как подозреваемый по делу о половом сношении с несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Санкции третьей части статьи 132 УК предусматривают от трёх до десяти лет лишения свободы.

Мужчину задержали в ночь на 12 ноября у пятиэтажки в Лодейном Поле. Там же нашли 13-летнюю девочку, которую утром потеряла мать. Женщина обратилась в полицию после того, как дочь не появилась в школе.

Пропавшую искали полиция и волонтёры. Позже выяснилось, что она проводила время с мужчиной, с которым её связывают более чем близкие отношения.

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Комментарии
7
Slava_Rossii2
1 час
Девушка хочет жить сама с любимым мужчиной. Зачем общество этому препятствует? Глупо бороться с природой.
Sonata
1 час
"она проводила время с мужчиной, с которой её связывают более чем близкие отношения". Эта мужчина - такая особенная мужчина?
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