Пропавшую под Лодейным Полем девочку нашли. Побег мог быть совершен во имя любви

В ночь на 12 ноября была найдена 13-летняя школьница, которая накануне ушла из дома в Лодейном Поле. Причиной поступка, из-за которого ее семья обратилась в экстренные службы и к волонтерам, могла стать любовь.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону 12 ноября, после получения информации о пропаже подростка проводился весь комплекс поисковых и специально-технических мероприятий. Минувшей ночью девочка была найдена. На место выезжала следственно-оперативная группа.

Как стало известно «Фонтанке», девочку нашли в квартире в Лодейном Поле. По предварительной информации, пока школьницу искали мать, полиция и волонтёры, она была с молодым человеком. Ему предстоит общение со следствием — отношения с юной подругой потянули на уголовное дело. По предварительной информации, о насилии речи не идет.

Организована доследственная проверка, правоохранителям предстоит установить, что привело к тому, что девочка ушла из дома.